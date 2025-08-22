Казначейские кредиты на 1,4 млрд рублей получит Чукотка

EastRussia

Чукотке одобрили две заявки на получение казначейских инфраструктурных кредита на 1,4 млрд рублей. регион сможет потратить деньги на обновление систем ЖКХ, благоустройство и обеспечение продовольственной безопасности.

Об этом сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале по итогам заседания штаба под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Эти средства будут направлены на строительство канализационных очистных сооружений в Анадыре, возведение комплекса по обращению с твердыми бытовыми отходами в поселке Угольные Копи, на расширение мощностей птицефабрики «Северная».

Также деньги пойдут на капремонт одной из дворовых территорий в Анадыре и реконструкцию инженерных сетей для техприсоединения строящихся в окружном центре многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что казначейские инфраструктурные кредиты на развитие Дальнего Востока и Арктики одобрили 19 регионам. Общая сумма составляет около 40 млрд рублей.