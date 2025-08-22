Казначейские кредиты на 1,4 млрд рублей получит Чукотка

Чукотке одобрили две заявки на получение казначейских инфраструктурных кредита на 1,4 млрд рублей. регион сможет потратить деньги на обновление систем ЖКХ, благоустройство и обеспечение продовольственной безопасности.

Об этом сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале по итогам заседания штаба под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Эти средства будут направлены на строительство канализационных очистных сооружений в Анадыре, возведение комплекса по обращению с твердыми бытовыми отходами в поселке Угольные Копи, на расширение мощностей птицефабрики «Северная».

Также деньги пойдут на капремонт одной из дворовых территорий в Анадыре и реконструкцию инженерных сетей для техприсоединения строящихся в окружном центре многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что казначейские инфраструктурные кредиты на развитие Дальнего Востока и Арктики одобрили 19 регионам. Общая сумма составляет около 40 млрд рублей.