Стало известно, сколько продержится Венгрия без нефти из России

По словам Оливера Хортаи, руководителя направления энергетической и климатической политики исследовательского института Századvég, Венгрия располагает трехмесячным запасом стратегической нефти, что позволяет ей без особых затруднений справляться с кратковременными перебоями в поставках.

Однако, он подчеркнул, что систематические приостановки работы нефтепровода "Дружба" могут иметь серьезные последствия, негативно влияя как на объемы поставок, так и на ценообразование на нефтяном рынке.