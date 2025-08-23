Китай построит новый порт на границе с Россией

В приграничном городе Суйфэньхэ на северо-востоке КНР построят китайско-российский международный порт товарной логистики. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Площадь проекта составит более 23 тысяч квадратных метров, а общий бюджет — 120 миллионов юаней (около 17 миллионов долларов США). Комплекс будет включать высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров, современные офисные здания, а также высококлассные тематические отели.

Главная цель инициативы — укрепление внешних связей и торговли провинции Хэйлунцзян с регионами Северо-Восточной Азии и поддержка развития компаний электронной коммерции.

Ранее сообщалось, что по итогам первых семи месяцев 2025 года грузооборот российских морских портов сократился на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 498,8 миллиона тонн.