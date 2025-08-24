Аналитик предсказал цену унции золота к концу года

Геополитика и торговые споры способны заставить цену за унцию золота впервые в истории протестировать отметку в $4 тыс., рассказал в беседе с RT владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

«К концу торгового дня, 22 августа, золото закрепилось на уровне $3371 за унцию. В этой цене отражается очень высокая неопределённость на рынках. Дальнейшая динамика будет зависеть от геополитики и «полёта» тарифной мысли США», — рассказал он.

Если к концу года напряжённость снизится, а торговые споры уйдут на второй план, спрос на защитные активы упадёт, спрогнозировал эксперт.

«Если всё хорошо, «тихая гавань» никому не требуется. Тогда котировки откатятся в диапазон $3150—3250 за унцию. При ухудшении геоэкономической обстановки золото, напротив, получит новый импульс роста. Актив выйдет к $3500—3600 за унцию. Возможен тест $4000—4200», — заметил он.

