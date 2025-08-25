Стоимость обслуживания госдолга в развитых странах стремительно растет. Великобритания установила рекорд доходности своих облигаций — 5,6% по 35-летним бумагам, что в два с лишним раза превышает расходы на оборону, пишут «Известия».

Как отмечается, госдолг страны достиг 96% ВВП, последний раз такие цифры фиксировались в начале 1960-х. Лейбористы обещали сбалансировать бюджет к 2029 году, но даже с ростом налогов ситуация не улучшается.

Долговая нагрузка растет из-за пандемии, Brexit и других факторов.

Высокий уровень долга вызывает тревогу, хотя ранее его критиковали в основном немейнстримные экономисты, говорит я в материале.

Авторы пишут, что существуют два ключевых фактора проблемы: рост долга к ВВП и повышение ставок рефинансирования в 2020-х. Доходность гособлигаций растет во всех странах G7, особенно во Франции, где долг уже превышает 110% ВВП, а резервы отсутствуют. Госрасходы обеспечивают 57% ВВП, что ставит под вопрос рыночный статус экономики.

Уточняется, что ситуация в Европе становится критической. Повышение налогов может временно стабилизировать бюджет, но приведет к рецессии и росту социальных проблем. Реформы придется проводить в условиях массовой миграции, вызывающей недовольство населения, добавляет издание.