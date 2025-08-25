Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в сентябре

Несмотря на введенный правительством запрет на экспорт топлива, оптовая стоимость бензина бьет рекорды и перешагивает исторические максимумы. Сработавшие в прошлом меры в этот раз не помогли, так как объем потребления топлива оказался слишком большим, а излишков немного, объяснил в беседе с 360.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

© Газета.Ru

В середине августа на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовая стоимость АИ-92 впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну, АИ-95 — 80 тысяч. В отдельных регионах возник дефицит – сообщения поступают с Дальнего Востока, из Крыма, отметил эксперт. По его словам, это объясняется тем, что на какие-то территории его просто не успевают привезти, а где-то, например в Крыму, отсутствуют вертикально-интегрированные компании, которые бы добывали, перерабатывали и реализовывали топливо. В этих регионах заправочные станции – это независимые АЗС.

«То есть компания, у которой просто есть заправка или несколько заправок, но они топливо покупают на бирже, а на бирже сейчас дефицит, — пояснил Юшков. — И либо ты вообще не смог достать объемы на бирже, либо ты просто не хочешь его покупать и продавать, потому что ты покупаешь на бирже задорого, а вынужден продавать дешевле в рознице».

Запрет на экспорт топлива продлили до 31 августа в целях стабилизации ситуации на рынке, однако, если в 2023 году это помогло, то сегодня — нет. По словам специалиста, власти рассчитывали, что компании начнут распродавать бензин через биржу, что позволит снизить цены, однако объем потребления в итоге превысил излишки, так как август — это пик сезона спроса. При этом на НПЗ наносятся удары, ограничивающие поставки, и с учетом всех этих факторов просто не хватило объема дополнительных нефтепродуктов, считает эксперт.

Однако уже осенью можно ждать изменений в ситуации, считает Юшков. В сентябре, по его словам, потребление бензина падает, люди возвращаются в города, в октябре этот показатель становится еще более ощутимым, на фоне чего цены начнут снижаться.

«В общем-то, отскок сейчас произошел уже, но и дальше, наверное, будет определенная коррекция цены именно на бирже. В рознице нет, не бывает снижения», — заключил специалист.

Напомним, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что на высокий по потреблению летний сезон в этом году пришелся ряд плановых и внеплановых ремонтов на российских НПЗ. Он также согласился, что без новых инцидентов на российских нефтеперерабатывающих заводах ситуация с ценами на бензин быстро стабилизируется.