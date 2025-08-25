В Госдуме назвали причины жесткого топливного кризиса в России

Михаил Матвеев, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике, высказался о жестком топливном кризисе в России. Он пояснил, что этому может способствовать несколько факторов, передает regcomment.ru.

Одной из ключевых экономических проблем этого лета в России стало стремительное повышение цен на бензин, которое устанавливало новые рекорды. Продление запрета на экспорт, ранее выручавшее правительство, в этот раз оказалось малоэффективным. С 28 июля по 1 августа стоимость АИ-92 на бирже снизилась лишь на 1,1 процента, АИ-95 — на 0,4 процента. Вскоре после этого цены вновь начали расти.

По словам Матвеева, первый фактор роста цен на топливо — спекулятивный. Как уточнил он, всегда в период уборочной кампании, когда сельхозработы находятся на пике, продавцы ГСМ норовят повысить цены. Жалобы на это можно услышать часто, отметил депутат.

Он подчеркнул, что второй фактор связан с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крупные нефтеперерабатывающие заводы. По словам парламентария, ситуация временно это может отражаться на ценах.