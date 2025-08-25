Названы неожиданные последствия отключений интернета в России

Экономист Михаил Хазин в беседе с «Царьградом» назвал последствия веерных отключений интернета в России.

По словам специалиста, мера, которую власти принимают из-за угрозы атак беспилотников в регионах страны, могут приводить к неожиданному побочному эффекту. Как уточнил он, отключение интернета напрямую влияет на налоговые поступления.

Хазин отметил, что отключения интернета заставляют людей снимать наличные деньги в банках. Это происходит, когда, например, не работает телефон или карточка, а расплатиться в магазине нужно.

«Переход на наличные — это всегда снижение налогов», — подчеркнул экономист.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Георгий Арапов и Ярослав Самылин обратились к главе Минцфиры Максуту Шадаеву с предложением законодательно закрепить механизм автоматического перерасчета абонентской платы при продолжительных неполадках с интернет-соединением.

В документе говорится, что в действующем законодательстве не предусмотрен автоматический перерасчет стоимости услуг при массовых сбоях.