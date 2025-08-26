Индия снизит закупки российской нефти

В ближайшие недели индийские нефтепереработчики намерены снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки на фоне готовящегося двукратного увеличения американских пошлин, пишет Bloomberg.

Поставщики топлива в Индии планируют сократить закупки российской нефти в ближайшие недели, сообщает Bloomberg. Такое решение связано с ожидаемым увеличением американских пошлин на индийский экспорт, которое вступит в силу уже в среду.

Как отмечают источники, речь идет о сокращении объема закупок до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки с октября и далее, по сравнению с 1,8 млн баррелей в сутки в первой половине года.

В этот список входят как государственные переработчики, так и частные, в том числе крупнейшая Reliance Industries.

Индия приняла окончательное решение по российской нефти

Представители министерства нефти Индии и крупнейших компаний отказались от официальных комментариев.

Источники Bloomberg подчеркивают: несмотря на давление Вашингтона, Индия не собирается полностью отказываться от сотрудничества с Москвой.

Вашингтон наращивает давление, чтобы уменьшить торговый дефицит с Индией, и недавно анонсировал увеличение тарифов на индийский экспорт сразу до 50%. По данным Kasatkin Consulting, сейчас Индия закупает около 37% всего российского нефтяного экспорта – до 2022 года этот показатель был минимальным. Решение по объемам закупок может быть пересмотрено, если между Индией и Дональдом Трампом будет достигнуто новое торговое соглашение и США смягчат требования по финансовым отношениям с Россией в контексте спецоперации на Украине.

