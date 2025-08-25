Цена нефти Brent превысила $68 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $68 за баррель впервые с 6 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:36 мск, цена Brent росла на 0,32% - до $68,01 за баррель.

К 11:51 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $67,93 (+0,21%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 0,19%, до $63,91 за баррель.