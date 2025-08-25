Германия пообещала продолжить поддержку Украины

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Украина может и впредь полагаться на помощь ФРГ, передает издание «Bild на русском»* (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Клингбайль впервые посетил Киев с официальным визитом. Сразу по прибытии он подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину.

«Путин не должен питать иллюзий по поводу того, что наша поддержка Украины может рухнуть. Мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе. Поэтому, как министр финансов, я сегодня заявляю о своем четком обязательстве: Украина может и впредь рассчитывать на помощь Германии», — подчеркнул Клингбайль.

С февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, и до конца 2024 года Германия предоставила Украине финансовую помощь в размере 50,5 млрд евро. Из этой суммы 25 млрд было направлено на поддержку украинских беженцев в Германии, 17 млрд — на военные нужды, 6,7 млрд — на восстановление гражданских объектов, включая энергетическую инфраструктуру, а 1,9 млрд предназначалось для украинского бюджета.

На 2025 год запланировано выделение еще 8,3 млрд евро на военные нужды, а на период с 2026 по 2027 годы — 17 млрд евро.

