Рейтинг США подтвержден Fitch на уровне «АА+»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг США на уровне «AA+» со «стабильным» прогнозом, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

© Газета.Ru

Как отмечается, на рейтинг повлияли ключевые факторы, как положительные, так и отрицательные. К примеру, к положительным факторам, которые повышают рейтинг США, относится размер экономики страны, высокий уровень дохода на душу населения, динамичная деловая среда и исключительная финансовая гибкость в привлечении финансирования благодаря роли доллара США как ведущей мировой резервной валюты.

Однако, есть и отрицательные факторы, отмечает агентство. К ним относятся высокий дефицит бюджета, значительное процентное бремя, а также высокий и растущий уровень государственного долга, который более чем в два раза превышает средние значения рейтинга «АА».

Именно эти показатели сдерживают повышение рейтинга США.

В отчете Fitch добавили, что США не предприняли никаких действий, чтобы решить проблему бюджетного дефицита.

Fitch Ratings — американское рейтинговое агентство, которое наряду со Standard & Poor's и Moody's входит в «Большую тройку» международных рейтинговых агентств.