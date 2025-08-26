Мантуров высказался о возможном возобновлении полетов между РФ и США

Мантуров допустил возобновление кооперации России и США в авиации
Первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) не исключил возобновления сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере авиации.
При этом он подчеркнул, что о формате такой кооперации говорить пока преждевременно.
«Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить ещё рано», — сказал Мантуров.
Ранее он назвал продуктивными переговоры России и США по космосу.