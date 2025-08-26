Европейский союз (ЕС) все больше осознает, что именно США должны вводить серьезные ограничения против России.

Об этом сообщает Politico.

«Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, блок все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы закрутить гайки», — отмечает издание.

По данным четырех дипломатов, новый пакет антироссийских санкций европейского объединения, как ожидается, не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей.

Источники добавили, что 19-й по счету пакет санкций представят в сентябре. Он будет направлен против якобы «судов теневого флота и компаний, помогающих России обходить санкции».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников и стран Евросоюза из-за закона о цифровых услугах ЕС.