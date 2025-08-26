Раскрыты подробности нового пакета санкций ЕС: что ждет российскую нефть

Европейский союз близок к завершению подготовки очередного, 19-го по счету, пакета антироссийских санкций, который, как ожидается, будет представлен в начале сентября.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей», – указано в публикации.

Несмотря на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности усилить санкционное давление, источники признают: в арсенале ЕС практически не осталось эффективных инструментов, которые могли бы значительно усилить экономическое воздействие на Москву. При этом энергетический сектор России остается на периферии новых ограничений. Аналитики связывают это с внутренней зависимостью Европы от некоторых видов российских ресурсов, несмотря на продолжающиеся усилия по их замещению.

Эксперты: потолок цен на российскую нефть не работает

Напомним, ранее США отказались от идеи введения пошлин для Китая за покупку российской нефти. Как рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс, тарифы для КНР сейчас находятся на уровне 58 %. По его словам, Вашингтон рассматривает вариант их снижения при заключении торговой сделки с Пекином. Так что вопрос о введении дополнительных тарифов для усиления давления на Россию сейчас не актуален.