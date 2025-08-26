В ФРГ нашли новый способ закрыть дефицит бюджета. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии обсуждают повышение налогов для богатых, передает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

В Германии не утихает спор о том, как ликвидировать огромный дефицит бюджета. Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) настаивают на увеличении налогов для состоятельных граждан. Однако в блоке ХДС/ХСС эту идею отвергают.

При этом депутат ХДС Андреас Маттфельдт в разговоре с изданием отметил, что не исключает увеличение налога с нынешних 45%. По его словам, если СДПГ готова провести реальные социальные реформы, подоходный налог для богатых граждан может вырасти.

«Лично я считаю оправданным повышение так называемого налога на богатство, но только в том случае, если в ответ будут проведены необходимые социальные реформы», — отметил депутат.

По словам Матфельдта, цель правящей коалиции — укрепить систему социальной поддержки в Германии и сократить злоупотребления. Он подчеркнул, что общался с людьми, зарабатывающими более полумиллиона евро в год, и многие из них готовы увеличить свои налоги, если государство проведет реформы. В ХДС также обсуждают изменения в налоге на наследство, чтобы наследники компаний платили при передаче собственности.

