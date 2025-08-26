Индийские НПЗ планируют в ближайшие месяцы сократить закупки российской нефти с 1,8 до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки на фоне давления США и роста тарифов, пишут обозреватели Ракеш Шарма и Юнчан Чин в статье для Bloomberg.

По их данным, как государственные, так и частные площадки намереваются закупать в октябре и далее от 1,4 до 1,6 млн баррелей нефти в день.

Этот шаг, заметили эксперты, уступка в ответ на давление Вашингтона в преддверии повышения американских пошлин.

Индия приняла окончательное решение по российской нефти

Вместе с тем, отметили обозреватели, сравнительно небольшое сокращение показывает, что Нью-Дели не собирается полностью разрывать энергетическое сотрудничество с Москвой.

Объемы закупок также могут измениться, если Индия заключит торговую сделку с США и Вашингтон ослабит давление, предположили аналитики.