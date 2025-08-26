Готовность Банка России к снижению ставки оценили

Lenta.ru

На ближайшем заседании Банк России может снизить ключевую ставку до 17 процентов. Об этом заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. Его процитировали «Известия».

Он полагает, что основанием для такого предположения может служить то, что в настоящее время наблюдается дефляция. С июля по сентябрь цены идут вниз из-за притока нового урожая, а проблем с продовольствием в этом году не прогнозируется.

По мнению Кочеткова, если ставка понизится, то облигации федерального займа вырастут в цене при одновременном сокращении их доходности. Это означает, что привлекательность данного инструмента будет постепенно снижаться.

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев призвал не ждать снижения «ключа» на ближайшем заседании. Этот прогноз он обосновал известной приверженностью ЦБ сохранению жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее президент России Владимир Путин назвал временным явлением высокую ключевую ставку и обратил внимание на снижение инфляции.