Названы причины, по которым рубль слабеет к евро, укрепляясь к доллару

На российском валютном рынке утвердился весьма противоречивый тренд: сегодня рубль заметно слабеет по отношению к евро, тогда как к доллару сохраняет стабильность или даже укрепляется. Официальный курс «европейца», установленный Центробанком на 26 августа, подскочил на 0,83 рубля, составив 94,46. Курс «американца», напротив, слегка подешевел, до 80,68. Помнится, в прежние времена такой очевидной рассинхронизации в валютных парах не наблюдалось. В чем же дело?

Впрочем, правильнее было бы говорить, что евро в паре с рублем намного увереннее себя чувствует, нежели доллар. Последний, случается, тоже растет, но на какие-то мизерные величины, на сотые доли процента, а вот для европейской валюты характерны серьезные подскоки.

По словам экспертов, ситуация во многом обусловлена санкционными реалиями: после того, как в прошлом году на Мосбирже были прекращены торги с участием долларов и евро, методика определения курсов усложнилась. Сегодня ЦБ базируется на данных банковской статистики и информации, поступающей от цифровых торговых платформ. Увы, ничего хорошего в этом нет: итоговые показатели выглядят порой весьма странно, вызывая вопросы.

«Прошли те времена, когда курс евро к рублю определялся курсовым соотношением доллара к евро, - рассуждает доктор экономических наук Алексей Ведев. – Сейчас валютный рынок, скажем так, искажён; у многих отечественных банков арестованы корреспондентские счета (в инвалюте), отсюда и рассинхронизация. Курс евро определяется спросом на евро, а доллара, соответственно, - на доллар».

Фактически, отмечает Ведев, существуют два параллельных, не пересекающихся рынка, причем малоликвидных и высокорисковых – в силу объективных сложностей с поступлением недружественных валют в Россию из-за границы, больших транзакционных издержек.

Конечно, напрашиваются некие геополитические параллели. С Америкой у нас сейчас какое-никакое «потепление» - переговоры, отказ от новых санкций... Вот рубль по отношению к доллару и чувствует себя уверенно. А с Европой все наоборот: усиление конфронтации, агрессивные действия, новые санкции... Соответственно, рубль проседает. Но финансовые аналитики не поддерживают такое объяснение.

«Рассинхронизация курсов рубля по отношению к доллару и евро — отражение тех противоречий, которые в последнее время усилились между двумя основными мировыми валютами, - говорит руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. - Влияние геополитики в преломлении к России тут минимальное, - основную роль играют чисто монетарные факторы. Ключевая ставка в США замерла на уровне 4,5%. Рынки предполагают с вероятностью свыше 80% её снижение уже в сентябре до 4-4,25%, что должно упрочить позиции доллара как защитного актива и увеличить спрос на него».

В то же время мягкая денежно-кредитная политика ЕС привела ставку к отметке 2,15%. При прочих равных кредиты в европейской валюте более выгодны для инвесторов, соответственно, растет спрос на неё. В течение года евро укрепился к доллару на 15% на фоне ожиданий по ставке, а также из-за замедления инфляционных процессов в Европе (по итогам июня и июля — 2% относительно прогнозируемых 2,2% в годовом выражении, максимум в 2,5% пришелся на январь). В ближайшие недели курс будет находиться в коридоре 91-95 рублей за евро, прогнозирует Шнейдерман.

«Фундаментально на ситуацию влияют перипетии с торговыми войнами, постоянно меняющиеся цифры по тарифным ставкам между США и Евросоюзом, - отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Вашингтон ввел пошлины в 15% на практически весь европейский экспорт, и это обстоятельство явно не способствует ослаблению курса евро по отношению к доллару. Еще один момент связан с действиями Федрезерва и Европейского центрального банка. Ставка ФРС намного выше ставки ЕЦБ, инфляционное давление понемногу растет и в Америке, и в Европе, и нет понимания по ожидаемым в сентябре решениям по ставке обоих регуляторов. Пока обменный курс евро к доллару остается в коридоре 1,14-1,18. Но с учетом того, что глобальный, начавшийся в январе тренд на ослабление «американца» приостановился, в дальнейшем евро вполне может сдать нынешние рубежи».

Что касается российского рынка, он, конечно, коренным образом отличается от мирового, поскольку курсы недружественных валют определяются на внебиржевых площадках, и в итоге – искажаются. По словам Масленникова, в сентябре евро будет находиться в коридоре 90-95, доллар – 79-83.