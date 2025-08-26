РФ перевела Латвии 13 миллионов евро на военные пенсии

России спустя полгода удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийское СМИ.

Зимой 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва продолжает попытки разрешить ситуацию с невыплатой российских военных пенсий жителям Прибалтики. В посольстве страны в Латвии указывали, что Россия заблаговременно направляла в республику деньги на эти цели, однако транзакция была заблокирована из-за санкций.

«РФ перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года», — сообщила глава МИД Байба Браже.

Также информацию о получении денег подтвердили в Минфине республики.