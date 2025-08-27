Мантуров оценил влияние ключевой ставки на российский бюджет

Первый вице-премьер Денис Мантуров выразил надежду на то, что в 2025 году продолжится тенденция на снижение ключевой ставки Банка России. Его процитировал ТАСС.

По его словам, уменьшение ставки на один процентный пункт дает возможность российскому бюджету сэкономить до 200 миллиардов рублей субсидиарной поддержки.

По мнению частного инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, на ближайшем заседании Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 17 процентов. Причиной этого решения станет наблюдаемая в настоящее время дефляция. В свою очередь, доцент РАНХиГС Николай Кульбака предположил, что до конца года «ключ» могут понизить максимум на два процентных пункта, однако все будет зависеть от осенней динамики инфляции.

В ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным президент РФ Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка в России — это временное явление.