Норвегия потратила миллионы долларов на борьбу с «русской» горбушей

Норвежская служба по охране окружающей среды потратила более $7 млн на борьбу с нашествием горбуши. Об этом сообщает VG.

Борьба с горбушей в Норвегии носит регулярный характер. По данным издания, каждые два года сотни тысяч этих рыб заплывают в норвежские реки, что создает серьезную экологическую проблему. Горбуша распространяет болезни, вытесняет атлантического лосося и ухудшает качество воды. Как отмечает VG, под угрозой оказываются основы уникальной норвежской культуры лосося.

В июле правительство Норвегии сообщало, что власти страны в ближайшее время введут санкции против российских рыбопромысловых компаний Norebo и Murman Seafood. В Осло объяснили введение санкций защитой национальных интересов и безопасности и ответом на «гибридную деятельность» России. Правительство сослалось на данные Европейского союза, согласно которым, Norebo и Murman Seafood ведут разведку подводной инфраструктуры в морских районах Норвегии и стран-союзников.