Действия Трампа могут вызвать серьезные проблемы для экономики США

Президент США Дональд Трамп критикует главу ФРС Джея Пауэлла и требует снижения процентных ставок до 1,25–1,5 %, что вызывает опасения экономистов. В понедельник он уволил губернатора Лизу Кук, обвинив ее в предоставлении ложной информации по ипотеке. Кук намерена оспорить решение в суде, сообщает The Financial Times.

Трамп продвигает своих сторонников в совет директоров ФРС: Стивена Мирана, Мишель Боуман и Криса Уоллера. Пауэлл останется председателем до мая 2023 года, но его будущее как губернатора пока неизвестно.

Экономисты предупреждают, что назначение сторонников Трампа подорвет доверие к ФРС и приведет к росту долгосрочных ставок. Разница между доходностью двухлетних и 30-летних казначейских облигаций достигла максимума за три года, а доллар США подешевел на 0,2%. Прия Мисра из JPMorgan Asset Management отмечает, что утрата независимости ФРС ослабит доллар и повысит инфляцию. Блейк Гвинн из RBC Capital Markets считает, что это изменит денежно-кредитную политику.

Базовая ставка ФРС в основном влияет на краткосрочные займы, тогда как долгосрочные ставки важны для стоимости заимствований. Клаудия Зам из New Century Advisors предполагает, что ФРС может использовать программы покупки облигаций.

Конфликт между Трампом и ФРС может привести к судебной тяжбе, вплоть до Верховного суда. Представитель Белого дома Куш Десаи утверждает, что действия Трампа законны и повысят подотчетность ФРС. Марк Блит из Университета Брауна подчеркивает, что рынок облигаций США по-прежнему крупнейший и наиболее глубокий в мире, и его альтернативы нет.