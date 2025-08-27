В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

России предлагают отказаться от членства России во Всемирной торговой организации (ВТО). Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду".

Россия стала полноправным членом ВТО в августе 2012 года. Авторы отмечают, что первоначально присоединение к организации приносило позитивные эффекты, выражавшиеся в отмене торговыми партнерами ряда ограничительных мер в отношении российской продукции. Полученные уступки включали режим наибольшего благоприятствования, запрет на применение количественных ограничений и запрещенных субсидий, свободу транзита и правила прозрачности.

Законопроект предлагает денонсировать протокол от 2011 года и тем самым покинуть Всемирную торговую организацию. Авторы инициативы полагают, что это освободит Россию от обязательств, принятых ранее, и позволит выстроить новые международные экономические связи, основанные на новых принципах.

Проект сопровождает отрицательный отзыв правительства РФ. Кабмин отметил, что выход России из ВТО был бы выгоден недружественным государствам, рассматривающим это как один из инструментов экономической изоляции российской экономики. Ведь полноценная интеграция в многостороннюю торговую систему является одним из важнейших условий обеспечения функционирования Евразийского экономического союза.

Правительство добавило, что в случае выхода из ВТО Россия, как член союза, продолжит выполнять большинство своих обязательств в сфере торговли, будет связана более низкими тарифными обязательствами партнеров и при этом лишится всех прав члена организации, что повлечет за собой существенные потери.

Кроме того, законопроект не соответствует положениям закона "О международных договорах Российской Федерации", в соответствии с которым предложение о прекращении действия подобных договоров вносится главой государства.