Силуанов: рост экономики России составит не менее 1,5% в 2025 году

Валовой внутренний продукт России в 2025 году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в текущем году наблюдаются «достаточно жёсткие» условия проведения денежно-кредитной политики.

«Темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития, в текущем году», — сказал Силуанов, его слова приводятся на сайте Кремля.

Министр финансов также сообщил, что сбалансированный бюджет, который готовится в соответствии с бюджетным правилом, будет являться для Банка России основанием для смягчения денежно-кредитной политики.