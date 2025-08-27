Цены на нефть стремительно падают из-за пошлин США

Нефть дешевеет из-за пошлин на индийский импорт, введенных властями США. Пошлины повышены до 50% в ответ на покупку Индией российской нефти. Индийские НПЗ не намерены менять планы по закупкам, сообщает Bloomberg.

Цена на нефть Brent снизилась до 67 долларов за баррель, а WTI — выше 63 долларов. США ввели повышенные пошлины на индийские товары, что вызвало опасения по поводу возможных санкций. Индия планирует сохранить текущие объемы закупок российской нефти.

В этом году цена на Brent упала на 10% из-за торговой войны и отмены ограничений ОПЕК+. Международное энергетическое агентство прогнозирует профицит в следующем году. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены около 60 долларов его устраивают.

Индия стала важным покупателем российской нефти с начала конфликта на Украине. Государственные и частные НПЗ планируют закупать от 1,4 до 1,6 миллиона баррелей в день. В США запасы нефти сократились на 1 миллион баррелей, а бензина и дистиллятов — снизились.

В материале говорится, что некоторые показатели указывают на краткосрочную напряженность: спред между ближайшими контрактами на Brent остается бычьим, но долгосрочные контракты в состоянии контанго. На 14:08 в Сингапуре цена на Brent за октябрь составила 67,23 доллара, а на WTI — 63,25 доллара.