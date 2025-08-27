США определились с конфискацией российских активов

Замороженные российские активы стоит рассматривать в качестве элемента переговоров с Москвой, а не конфисковывать их немедленно. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

«Я думаю, это замороженные активы являются частью переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным, поэтому не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Они могут быть элементом торга в ходе большого переговорного процесса, поэтому посмотрим, пойдет ли часть активов или же они все на восстановление Украины», — отметил министр.

25 августа журнал Politico сообщил, что Европейский союз (ЕС) в конце месяца обсудит варианты дальнейшего использования доходов от замороженных активов России. В частности, Дания предложила обсудить «усиление давления на Москву» за счет нового 19-го пакета санкций.

Мерц сделал неожиданное заявление о замороженных активах России

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил о том, что конфискация замороженных активов Банка России чревата последствиями для стран Евросоюза.