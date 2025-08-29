Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды с целью направить полученные средства на Украину. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о всей сумме в почти €200 млрд замороженных активов. Министры иностранных дел стран ЕС 30 августа обсудят эти планы.

По данным издания, некоторые страны также готовятся воспользоваться этой схемой, чтобы передать активы Украине.

В Бельгии высказались о конфискации активов РФ

После начала военных действий России на Украине Евросоюз и страны G7, включая США, заморозили около $300 млрд российских государственных активов. Около €200 млрд размещены в Европе, преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Доход от управления этими средствами, включая проценты и инвестиционные прибыли, составляет, по разным оценкам, €3–5 млрд в год.

27 августа стало известно, что правительство Венгрии подало иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF), оспаривая решение о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».