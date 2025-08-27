В ЮАР высказались о возможном отключении страны от SWIFT

Власти ЮАР не располагают свидетельствами о возможном отключении страны от системы денежных переводов SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола, передает ТАСС.

© Global look

«Утверждения о готовящемся отключении ЮАР от SWIFT являются спекуляциями и не подтверждаются имеющимися у нас фактами», — сказал глава МИД.

Ламола добавил, что правительству страны неизвестно о каких-либо конкретных действиях зарубежных официальных структур, направленных на отключение ЮАР от SWIFT. Однако, по его словам, в ситуации высокой неопределенности нужно готовиться к любому исходу событий.

В июле агентство Bloomberg сообщило, что 18-й пакет санкций Европейского союза в отношении России предусматривает отключение свыше 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций. По его данным, ограничения также включают рестрикции против трубопроводов Nord Stream, которые якобы «призваны гарантировать невозможность их повторного ввода в эксплуатацию в будущем».