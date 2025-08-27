Цене на нефть Brent спрогнозировали обвал

Аналитики американского банка Goldman Sachs ожидают, что к концу 2026 года цена нефти Brent упадет до 50 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

В Goldman Sachs считают такой сценарий возможным в связи с увеличением поставок топлива на рынок и ускорения роста запасов. По прогнозу экспертов, профицит нефти увеличится и в среднем составит 1,8 миллиона баррелей в день в период с четвертого квартала 2025 года по четвертый квартал следующего года. В результате к концу 2026 года мировые запасы топлива вырастут почти на 800 миллионов баррелей.

Также в Goldman Sachs ожидают, что в следующем году на долю стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития будет приходиться треть от общего мирового объема запасов или 270 миллионов баррелей.