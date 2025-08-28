США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти

Американские власти выразили недоумение решением Индии продолжать закупку российской нефти, несмотря на возможность получить значительную скидку на пошлины.

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что его удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть, пишет РИА «Новости».

В эфире канала Bloomberg TV он отметил: «Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% на пошлины, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются. Я в недоумении».

Наварро добавил, что цель Вашингтона – не допустить покупку российской нефти Индией и Китаем. Соединенные Штаты стремятся ограничить экспорт российской нефти на азиатские рынки, оказывая давление на партнеров.

С недавнего времени в США действует введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии, благодаря чему совокупная ставка достигла 50%. Исключение составляют гуманитарные поставки, ранее отправленные грузы и товары в рамках взаимных торговых программ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, ставшие одними из самых высоких в мире. В МИД Индии назвали эти меры несправедливыми. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.