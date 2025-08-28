В кабмине РФ рассказали, какого изменения ключевой ставки ждать не стоит

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов (п.п.) является малореалистичным.

По словам вице-премьера, ставку необходимо снижать постепенно и своевременно.

«У экономистов и экспертов разные позиции, но мне кажется, что резкое снижение так же, как и резкое повышение, всегда имеет две разные стороны медали. Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», — отметил Мантуров.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с министрами рассказал, что в правительстве, Центробанке, а также среди экспертов постоянно идет дискуссия о величине ключевой ставки и положении дел в промышленности.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно. По его словам, инфляция снижается. К концу 2025 года она должна быть на уровне 7%. Парламентарий отметил, что «это посыл» Центробанка России в отношении ставки, которая остается высокой.