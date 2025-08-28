Путин заявил о смещении центра мировой экономики в Азию

Тенденция смещения центра мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион дает странам больше возможностей для выгодных связей, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

На это указал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.

"По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС", - отмечается в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.