Эксперт объяснил, почему Индия продолжает закупать нефть из России вопреки шантажу Вашингтона

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал слова советника президента США по торговле Питера Наварро о покупке российской нефти Индией и объяснил, почему Нью-Дели продолжает энергетическое сотрудничество с Москвой вопреки шантажу Вашингтона.

Ранее Наварро заявил, что его удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть. В эфире канала Bloomberg TV он отметил: «Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% на пошлины, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются. Я в недоумении». Наварро добавил, что цель Вашингтона – не допустить покупку российской нефти Индией и Китаем.

Введением дополнительных пошлин для Индии американские власти уничтожили многолетнею работу по привлечению страны к сотрудничеству с Соединенными Штатами, отметил эксперт.

Нужно честно сказать, что и сам Питер Наварро, и его шеф [президент США] Дональд Трамп – это очень глупые люди, которые просто не понимают, как работает экономика. Возможно, Трамп был хорош в своем бизнесе, но здесь у него не хватает знаний. Нужно понимать, что российская нефть резко ускорила развитие индийской экономики, и теперь она без нее не может прогрессировать. Также важно отметить, что основы роста экономики Индии – это не торговля с США, а внутренние процессы, предполагающие, в частности, решение многих социальных и инфраструктурных вопросов. И тут российская нефть – это просто чудо, которое очень помогает индийской экономике. Однако Вашингтон хочет, чтобы Индия от всего этого отказалась. Вместе с тем Индии категорически не нравится и форма выражения Вашингтоном соответствующих желаний. Это форма ультиматума. Для властей Индии посыл американцев звучит так: «Мы требуем, чтобы вы прекратили так стремительно развивать экономику, в противном случае мы отнимем то немногое, что у вас есть на американском рынке». Поэтому тут Индия может сделать вывод только о необходимости продолжать сотрудничество с Россией, о необходимости продолжать покупать российскую нефть, а также форсировать сближение РФ с Китаем и создавать коалицию. Кроме того, в Нью-Дели понимают, что если сейчас страна пойдет на уступки, то не будет никаких гарантий того, что в дальнейшем США не выставят ей новые экономические требования. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

За последние недели Трамп предпринял четыре попытки поговорить по телефону с Нарендрой Моди, но премьер-министр Индии отказывался от разговора, напомнил эксперт.

«В Нью-Дели понимают, что если сейчас страна пойдет на уступки, то не будет никаких гарантий того, что в дальнейшем США не выставят ей новые экономические требования… Администрация Трампа уже показала Индии, что она недоговороспособна. В этом и трагедия», - сказал экономист.

Новые американские пошлины неприятны для Индии, но не убийственны для ее экономики, отметил эксперт.

«А отказ от российской нефти был бы для нее катастрофой», - подчеркнул он.

Стремление Вашингтона добиться от Индии и Китая прекращения закупок энергоресурсов из России Колташов назвал «безумием».

«Таких шагов умная администрация никогда не должна предпринимать, ведь это невозможно исполнить. США не могут ничего дать Индии и Китаю, они могут только отбирать и шантажировать. Но с шантажистами никто не станет разговаривать. Все знают, что уступки шантажистам заканчиваются выдвижением новых требований», - заключил специалист.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее анонсировал скорый ответ от стран объединения БРИКС за американские импортные пошлины на товары из Индии.