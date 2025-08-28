Мишустин рассказал о дефиците российского бюджета

Дефицит федерального бюджета с учетом фактора переноса доходов составил в январе-июне 3,4 процента ВВП. Об этом на заседании правительства, посвященном итогам исполнения бюджета в первом полугодии, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Указанная оценка вдвое превышает пересмотренный уровень показателя, одобренный властями в мае-июне. Его по предложению Минфина повысили с 0,5 до 1,7 процента — с 1,173 до 3,792 триллиона рублей.

Планы по поступлению нефтегазовых доходов тогда сократили примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона, что в целом соответствует изменению показателя дефицита. Тем не менее на фоне продолжающегося падения нефтегазовых доходов бюджета, составившего по итогам января — июля 18,5 процента, осенью планируется вновь пересмотреть параметры главного финансового документа страны. Аналитики ожидают, что расходы могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона, что, соответственно, приведет к новому увеличению уровня дефицита.

Говоря о других показателях бюджета РФ в первом полугодии, глава кабмина отметил 28 августа, что на долю ненефтегазовых доходов пришлось уже около 73 процентов, а рост ВВП сохранился вопреки всем вызовам, составив 1,2 процента. На вчерашнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что экономика страны вырастет по итогам года не менее чем на 1,5 процента.