Глава МВД Франции: республика находится на краю финансовой пропасти

Франция еще никогда не находилась так близко к финансовой пропасти, как в этот момент. Такое мнение выразил глава МВД страны и лидер правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо на форуме "Лаборатория республики" в городе Отён на востоке страны.

"Ситуация крайне серьезная, - заявил Ретайо, выступление которого транслировалось на сайте газеты Le Figaro. - Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти".

Он напомнил, что "54% французского государственного долга находится в руках иностранцев".

"Это уже не только вопрос экономики, но и проблема независимости, суверенитета", - подчеркнул министр.

25 августа глава правительства Франции Франсуа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании (нижней палате парламента) вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на 12 млн евро" и уже достиг 3,4 трлн евро.