В США отменили беспошлинный ввоз товаров со всего мира

США с 29 августа отменили беспошлинный ввоз товаров стоимостью менее 800 долларов. Президент Дональд Трамп сначала убрал исключение для Китая, а в конце июля распорядился об отмене беспошлинной торговли для посылок со всего мира, сообщает телеканал ABC News.

Поставщики почтовых услуг во многих странах, таких как Швейцария, Франция, Индия и Австралия, объявили, что больше не будут принимать большинство посылок, отправляющихся в Соединенные Штаты. Служба доставки посылок DHL также сообщила о введении жестких ограничений на отправку товаров в США.

Трамп объяснил этот шаг, в частности, тем, что опасные наркотики были ввезены в США в больших количествах в соответствии с так называемым "минимальным" режимом беспошлинной торговли. В последние годы беспошлинная доставка посылок значительно возросла, в том числе благодаря таким платформам, как Temu и Shein.

После отмены в мае беспошлинной торговли для посылок с низкой стоимостью товаров из Китая количество таких отправлений в США сократилось с четырех миллионов в день до одного миллиона, согласно правительственным данным. Кроме того, с тех пор на посылки были наложены пошлины в размере 492 миллионов долларов.

В Белом дома пояснили, что это является важным шагом в усилиях Трампа по восстановлению баланса в торговле, а также поможет бороться с импортом нелегальных товаров, включая фентанил.

Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, пояснил, что устранение "смертельной лазейки de minimis" увеличит доходы от тарифов до 10 млрд долларов и поможет спасти тысячи жизней американцев, ограничив поток наркотиков и других опасных и запрещенных предметов.

Однако, по словам правительства США, китайские грузоотправители ищут обходные пути через другие страны. Это привело к необходимости расширения мер по доставке посылок со всего мира. Согласно правилам, действующим с 29 августа, товары должны оплачиваться по существующим пошлинам США в стране происхождения или, в качестве альтернативы, в размере от 80 до 200 долларов в течение шестимесячного переходного периода. Исключение составляют "настоящие" подарки стоимостью менее 100 долларов.

Более 90 процентов "минимальных" посылок перевозятся экспресс-перевозчиками, такими как FedEx или UPS. Белый дом жестко высказался в отношении обычных почтовых служб, которые в связи с новыми правилами ограничили доставку в США.