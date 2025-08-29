С нехваткой бензина столкнулся еще один российский регион

Список российских регионов, испытывающих проблемы с доступностью бензина, к настоящему времени пополнился еще одним субъектом — речь идет о Хабаровском крае. О дефиците топлива сообщает Telegram-канал Amur Mash.

С трудностями с заправкой автомобилей бензином, в частности, столкнулись граждане, проживающие недалеко от Советской Гавани и в близлежащих районах. Отмечается, что местные водители, которые приехали на автозаправочные станции (АЗС), разочаровались, увидев таблички на топливораздаточных колонках с надписью «Бензина марок АИ-92 и АИ-95 нет в наличии».

При этом остатки бензина первой марки все еще есть, однако доступны они для покупки только юридическим лицам. Рядовые граждане не могут приобрести этот вид топлива. В свою очередь, премиальный АИ-95 перестал быть доступен как для компаний, так и для граждан.