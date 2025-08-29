Бразилия начала принимать ответные меры на пошлины Трампа

Правительство Бразилии санкционировало начало процесса принятия ответных мер на пошлины, которые были введены президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает газета Globo.

«Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против США в ответ на 50%-й тариф на бразильскую продукцию, экспортируемую на рынок Соединенных Штатов», — говорится в статье.

28 августа бразильские власти уполномочили Палату внешней торговли (Camex) начать консультации по оценке применения закона. У палаты есть 30 дней для того, чтобы решить, подпадают ли действия Вашингтона под ответные меры. МИД Бразилии планирует 29 августа уведомить США о запуске механизма. По мнению бразильских властей, этот шаг может ускорить диалог и переговоры.

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из Бразилии достиг 50%.