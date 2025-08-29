В ВТБ высказались об «августовском проклятии» для рубля

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал "августовское проклятье" рубля преданием старожилов.

Курс рубля, по его словам, сейчас определяется в первую очередь геополитикой, торговым балансом и бюджетным правилом.

"По моему, и в августе 2024 года ничего драматического не происходило. Поэтому "проклятие августа" - это предание старожилов. Сейчас курс рубля определяется, по моему мнению, тремя областями. Во-первых, геополитика: с учетом Аляски, наверное, позитивное развитие событий, хоть и ничего пока по существу не произошло, но могло произойти гораздо хуже. <…> Ситуация с внешней торговлей, с нашим экспортом и импортом - тут тоже никаких драматических изменений не было", - сказал он на конференц-звонке.

Третьей составляющей Пьянов назвал бюджетное правило, где тоже никаких значимых изменений не произошло.

"Все эти три фактора <…> были либо в нейтральной, либо в позитивной области. Вот краткий рецепт стабильного августа с точки зрения валютного курса", - отметил он.

Исторически из-за кризисов прошлых лет и сочетания сезонных факторов август считался самым непростым месяцем для российской валюты. Тем не менее, в этом году рубль в августе не претерпел резких скачков, курс остался на уровне начала месяца - около 80 рублей за доллар.