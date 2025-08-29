Экономист Павел Селезнев рассказал о последствиях введения вторичных санкций против российского экспорта для мировой экономики. По его словам, Европа будет находиться в полной санкционной изоляции от всего мира, передает «Царьград».

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала страны ЕС принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.

По словам эксперта, «всю эту историю, искусственно созданную, будут контролировать Соединенные Штаты Америки». Он также предположил, что Россия продолжит продавать нефть и газ, но уже под контролем американцев, которые будут продавать их Европе в три-четыре раза дороже.

По мнению Селезнева, это неприятно для России, но обернется против Европы. Деньги будут изъяты у континента и обычных граждан, которые хотят жить спокойно, отметил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в начале экономической войны с Россией. Собеседник издания отметил, что президент США заявил о намерении ввести санкции против Москвы в случае, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, что, по его мнению, должно укрепить его позиции.