Названы два сценария снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре

Центробанк России на сентябрьском заседании будет выбирать между снижением ключевой ставки либо на 100, либо на 200 базисных пунктов. Об этом сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Стало известно, перед каким выбором окажется ЦБ 12 сентября
"Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу", – цитирует его ТАСС.

По мнению Пьянова, аргументов больше в пользу снижения на 100 пунктов, но в пользу 200 пунктов аргументы сильнее. Например, регулятор может выбрать более осторожное снижение ключевой ставки из-за текущих темпов инфляции, неопределенности с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорения корпоративного кредитования.

"Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017–2019 годов, который можно считать прообразом победного периода", – добавил Пьянов.

Против снижения на 100 пунктов играет динамика внутреннего валового продукта – во втором квартале она составила 1,1%, в отличие от прогнозных 1,8%. Он уверен, что аргумент о слабой динамике ВВП является более сильным доводом в пользу понижения ставки.

"Сейчас важно не "заморозить" экономику", – заключил представитель ВТБ.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган рассказывал, что ЦБ не исключает возможности снижения ключевой ставки до конца 2025 года. Это будет сделано, если события в экономике будут развиваться по базовому сценарию, поэтому снижение ставки еще не предрешено. В частности, возможны даже паузы между снижениями.