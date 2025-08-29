Вслед за Германией: Франция на грани экономической катастрофы

Экономика Франции находится на грани краха. Об этом заявил министр внутренних дел и лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо, передает Le Figaro.

Франция оказалась в крайне сложной финансовой ситуации. По словам Ретайо, страна никогда не была так близка к финансовому краху. Он подчеркнул, что 54% государственного долга Франции принадлежит иностранным инвесторам. Это не только экономическое, но и угроза национальному суверенитету.

Премьер-министр Франсуа Байру заявил, что государственный долг превысил критическую отметку и продолжает расти «с каждым мгновением» на 5 тысяч евро. По его оценкам, к 2029 году ежегодные расходы на обслуживание долга достигнут 100 миллиардов евро, при этом основная часть старых обязательств будет покрываться за счет новых займов.

Депутат Европарламента Жордан Барделла в интервью TF1 INFO подчеркнул, что за время президентства Эмманюэля Макрона, которое длится уже восемь лет, государственный долг Франции увеличился в таких же масштабах, как за предыдущие 50 лет после окончания Второй мировой войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее также выразил обеспокоенность по поводу устойчивости бюджета. На партийной конференции ХДС в Оснабрюке он отметил, что современная система социального государства больше не может быть поддержана финансово. По его словам, расходы на социальные выплаты в Германии в прошлом году достигли рекордной отметки в €47 млрд, и текущая ситуация не позволяет стране сохранять прежний уровень социальных расходов.