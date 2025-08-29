На Украине предложили перекрыть нефтепровод «Дружба»

Украина может перекрыть поставки энергоносителей по нефтепроводу «Дружба». С таким предложением выступил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Чтобы остановить поток российской нефти — достаточно просто перекрыть вентиль на территории Украины <…> если бы мы перекрыли трубопровод «Дружба», то экспорт из РФ сократился бы на 370 миллионов евро в месяц», — считает парламентарий.

По мнению Гончаренко, Киев может сделать это «здесь и сейчас, без каких-либо ударов».

В России отреагировали на критику Европы из-за ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали «Дружбу» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

28 августа Венгрия закрыла въезд на свою территорию и во всю Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберту «Мадьяру» Бровди, который причастен к атаке ВСУ на нефтепровод.

Ранее Зеленский резко раскритиковал один шаг Венгрии после удара ВСУ по «Дружбе».