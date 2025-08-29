Эксперт сделал прогноз курса доллара в сентябре

Торги 29 августа на российских фондовых площадках начались в красной зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,68%, до 2893 пунктов, индекс РТС опустился на 0,68%, до 1135 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,69%.

Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent сегодня падает на 0,68%, до $67,55 за баррель. Российская экспортная нефть марки Urals дешевеет на 0,48%, до $62,06.

«Пара USD/RUB растет на 0,84%, до 80,97, EUR/RUB поднимается на 0,29%, до 94,08. Стоимость китайского юаня на Московской бирже поднимается на 0,3%, до 11,27. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей сессии: 80–82, 93–95 и 11,00–11,50 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 29 августа: диапазон 2850–2940 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1150 пунктов», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Прогноз курса доллара в сентябре: рубль останется под давлением

Осенью рубль, скорее всего, будет оставаться под давлением и показывать высокую волатильность. Основное влияние на национальную валюту окажут геополитические события и санкционная политика, так как любые шаги в сторону смягчения ограничений способны поддержать курс, а новые санкции, напротив, ускорят ослабление рубля, отметил эксперт.

«Дополнительным и очень существенным фактором станет отмена обязательной репатриации экспортной выручки, что сокращает предложение валюты на внебиржевом рынке в России. На внутреннем фоне на курс будут влиять сужение положительного сальдо торгового баланса, ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров и бизнеса в начале осени, как традиционный сезонный фактор. Прогнозируемые цены на нефть в районе $65–70 за баррель также не дадут рублю серьёзной поддержки. В базовом сценарии курс доллара в сентябре будет в коридоре 82–83 руб., но возможны краткосрочные колебания в диапазоне 80–85 руб. К концу года мы ожидаем курс доллара в районе 88–95 руб., если не рассматривать какие-то шоковые события или форс-мажоры, чего нельзя исключать в первую очередь со стороны геополитики», - сделал прогноз эксперт.

