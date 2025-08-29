Китай может увеличить закупки газа РФ по «Силе Сибири»

Китай обсуждает с "Газпромом" увеличение поставок российского газа в КНР по действующему газопроводу "Сила Сибири" на 6 млрд куб. м с 2031 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Газпром" и китайская CNPC ведут переговоры об увеличении поставок по "Сила Сибири" на 6 млрд куб. м в год с 2031 года с текущих 38 млрд куб. м в год, сообщает агентство. Новые поставки могут принести "Газпрому" $1,5 млрд в год при цене газа в $250 за 1 тыс. кубометров.

По данным Reuters, китайская PipeChina уже начала изучать возможность расширения своей внутренней сети в рамках подготовки к получению большего объема газа по "Силе Сибири". Строительство может начаться во второй половине 2026 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер еще осенью 2023 года заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м. По его словам, после выхода газопровода на объемы поставок в 38 млрд куб. м в 2025 году, китайская сторона рассматривает возможность увеличения закупок газа по "Силе Сибири". Миллер тогда не исключал, что договоренность может быть достигнута в ближайшее время.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м, в 2023 году - 22,73 млрд куб. м, в 2024 году - 31,12 млрд куб. м.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа, сумма контракта - $400 млрд.