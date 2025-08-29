Ключевая экономика Евросоюза столкнулась с ростом инфляции

Германская экономика не смогла избежать продолжающегося роста инфляции. Это следует из данных Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Согласно опубликованной им информации, уровень инфляции в Германии в августе 2025 года составит 2,2 процента. Относительно июля потребительские цены вырастут на 0,1 процента. Без учета цен на продукты питания и энергоносители уровень инфляции составит 2,7 процента.

Ранее стало известно, что в ФРГ впервые за десятилетие число безработных превысило три миллиона человек. В августе данный показатель достиг 3,02 миллиона человек. Это на 46 тысяч больше, чем в июле. Ситуацию усугубляет растущая инфляция, а рынок труда по-прежнему не может справиться с последствиями экономического спада последних лет.

В то же время прогноз деловой активности в Германии вырос в августе с 90,8 пункта в июле до 91,6 пункта, что стало максимумом с 2022 года. Индекс делового климата поднялся с 88,6 до 89 пунктов.