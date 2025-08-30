Предсказано, что будет с ключевой ставкой ЦБ в сентябре

Эксперты ожидают, что на грядущем заседании ЦБ вновь снизит ключевую ставку. При этом мнения о конкретных цифрах разделились, сообщает «РБК Инвестиции».

Вероятнее всего, ключевая ставка будет снижаться и далее, считает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. По его мнению, шаг снижения ставки на ближайшем заседании Банка России составит 150–200 б.п., до 16-16,5%.

Он отмечает, что факты говорят об охлаждении экономики, и сейчас нет весомых причин приостанавливать цикл снижения.

«Наблюдается изменение настроений некоторых участников рынка на фоне вышедших данных по инфляционным ожиданиям населения, бюджетного дефицита и динамики кредитования», — сказал Ванин.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что у ЦБ есть варианты снижения на 100, 150 или 200 б.п. При этом темпы замедления инфляции и экономического роста складываются в пользу снижения ключевой ставки до 16%.

Более вероятно снижение на 200 б.п., считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, основными факторами станут дефляция и замедление экономического роста. Разумно предположить снижение «с таким же шагом, как и в июле».

При этом ряд экспертов настроен более консервативно. Так, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко полагает, что регулятор сократит шаг снижения ключевой ставки до 100 б.п. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский также полагает, что произойдет снижение до 17%.