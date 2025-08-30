Угрозу топливного кризиса в Европе зимой оценили

Топливного кризиса в Европе этой зимой не будет, несмотря на минимальные с 2021 года объемы газа в хранилищах, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что если потребление газа коммунальным сектором вырастет этой зимой, то Европа просто введет новые ограничения для промышленности.

«Топливный кризис в Европе не ожидаю, потому что газ очень мало используется как вид топлива, если брать какой-нибудь транспорт. Если брать коммунальные секторы в Европе, то, конечно, газа там хватит. А в том случае, если, скажем, погода будет холодная (…) и тогда коммунальный сектор будет потреблять больше газа, то, значит, европейские страны будут вводить ограничения на потребление промышленностью», — сказал Митрахович.

Он напомнил, что это делалось и раньше. Европа решила проблему с отказом от российского газа ограничениями для промышленности, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что в Европе пообещали полностью отказаться от нефти и газа из России для снижения пошлин США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, российские энергоносители будут замещены на американский сжиженный природный газ и ядерное топливо.