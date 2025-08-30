Советник президента раскрыл важнейшую тему грядущего ВЭФ

Одной из ключевых тем предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ) станет реализация принципов многополярного мира. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

«Центральной темой в 2025 году станет практическое воплощение идеи многополярного мира через конкретные проекты и слаженную работу, в том числе в формате интеграционных объединений, таких, как ШОС и БРИКС», — сказал Кобяков.

Его слова приводит РИА Новости.

Советник главы государства также подчеркнул, что основное внимание будет уделено объединению технологического суверенитета, развитию человеческого капитала и формированию стратегических партнерств. Помимо этого, в рамках мероприятий ВЭС планируется рассмотреть широкий круг тем, включая создание логистических коридоров, привлечение инвестиций в инновационные сферы, которые выступают ключевыми факторами экономического роста, вопросы энергетики, а также поддержку и развитие предпринимательской деятельности.

«Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира», — сообщил Кобяков.

Юбилейный, десятый по счету Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Планируется, что его посетит президент России Владимир Путин, который прибудет на форум после рабочей поездки в Китай.